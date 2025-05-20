Фридрих Мерц считает немцев лентяями и призывает их больше работать

Похоже, гражданам Германии необходимо готовиться к повышению пенсионного возраста и увеличению длительности рабочей недели, потому что без этого невозможно решить сложные демографические проблемыdpa читайте на monocle.
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