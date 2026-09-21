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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абаскаль о работе в «Родине»: «Я готов к возможности получить хороший проект и стабильность. У меня глубокие знания об РПЛ, анализирую каждую игру»

Бывший главный тренер « Спартака »  Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Родину» после отставки Хуана Диаса .

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