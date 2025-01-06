В равновесии. Доктор Мясников объяснил, почему вредно садиться на диету

После каникул и излишнего питания многие собираются садиться на диету. Aif.ru решил узнать у доктора Александра Мясникова, какие диеты следует в этом случае предпочесть? — Когда меня просят посоветовать полезную для здоровья диету, всегда так и хочется сказать: все диеты только для больных, а обычные здоровые люди просто должны придерживаться принципов здорового питания.
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