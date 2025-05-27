Минобороны отчиталось об уничтожении в течение ночи 99 беспилотников ВСУ

Украинские военные предприняли попытки атаковать территории семи регионов России. В сводке оборонного ведомства отмечается, что больше всего БПЛА — 56 — ликвидированы в Белгородской области; ещё 25 дронов сбиты в Воронежской области; семь — над территорией Владимирской области; пять беспилотников ликвидированы в Калужской области; четыре — в Тульской и по одному БПЛА — в Ростовской и Липецкой областях.