Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны отчиталось об уничтожении в течение ночи 99 беспилотников ВСУ

Украинские военные предприняли попытки атаковать территории семи регионов России. В сводке оборонного ведомства отмечается, что больше всего БПЛА — 56 — ликвидированы в Белгородской области; ещё 25 дронов сбиты в Воронежской области; семь — над территорией Владимирской области; пять беспилотников ликвидированы в Калужской области; четыре — в Тульской и по одному БПЛА — в Ростовской и Липецкой областях.

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