Тропами, которых нет на карте: откровения сталкера о глухих маршрутах и памяти Зоны

Меня всегда поражала наивность новичков, впервые попавших в Зону. Они хватаются за свои карты, как за священное писание, свято веря, что все возможные пути давно изучены, размечены и расставлены по полочкам.
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