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«Атлетико» и 19-летний сын Симеоне Джулиано продлили контракт до 2025 года

Полузащитник Джулиано Симеоне заключил новый контракт с «Атлетико». 19-летний сын главного тренера мадридцев Диего Симеоне подписал соглашение до 2025 года.

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