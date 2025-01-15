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Захарова: Грузия с Зурабишвили стояла на пороге гражданского конфликта

Захарова: Грузия с Зурабишвили стояла на пороге гражданского конфликта

В Грузии могло начаться гражданское противостояние на фоне проходивших в республике выборов. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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