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Приезжий врач-бородач в Петербурге устанавливает шариатские порядки: Пациентов с "неправильной" причёской принимать не хочет

Приезжий врач-бородач в Петербурге устанавливает шариатские порядки: Пациентов с "неправильной" причёской принимать не хочет

Русский наблюдатель Дожили! Очередной приезжий врач-бородач в петербургской поликлинике унижает пациентов – и сам снимает это на видео и выкладывает в Сеть! Доктор прямо гордится тем, как устанавливает шариатские порядки в стенах лечебного учреждения.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ирина Викторовна
Ирина Викторовнаизменено

Пусть едет туда, где для него все шариатно правильно, не много ли асланбековичи на себя берут, один вопрос, почему никто не останавливает, а как же врачебная тайна и неразглашение всего того, что связано с пациентами, и всего того, что происходит в кабинете врача, пациенты идут с проблемами, лечиться, а не на съёмки. Это не его удельный сарай в ауле, это рабочее место врача, кстати, на котором модно говорить на правильном русском языке и уважать граждан кормящей его нашей Родины, коль на своей он места применения себе не нашел, еще один барашковый диплома обладатель. Пациентам, которые найдут возможным для себя посещение так сказать врача, надо озаботиться параллельной своей съёмкой, происходящего, если можно ему, значит, можно всем фильмы снимать в кабинете.

Профиль пользователя Владимир Мухин
Владимир Мухин

Диктаторов гнать из России, пусть наводят порядок у себя в аулах. А по бородочам не мешало бы вернуть Петровский указ налогообложения за ношение бороды. Одно дело сокрытие изъянов на лице, или уважаемый человек другое, что не успел школу окончить уже бороду отпускают щненки сопливые.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!