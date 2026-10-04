Приезжий врач-бородач в Петербурге устанавливает шариатские порядки: Пациентов с "неправильной" причёской принимать не хочет

Русский наблюдатель Дожили! Очередной приезжий врач-бородач в петербургской поликлинике унижает пациентов – и сам снимает это на видео и выкладывает в Сеть! Доктор прямо гордится тем, как устанавливает шариатские порядки в стенах лечебного учреждения.