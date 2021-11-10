smi.media

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    Клоун ПРИПУДРИЛ НОСИК????Зеленские о росси...
  • Ольга Власенко
    А у нас разве ВоенМед в Питере не закрыли?Американские воен...
  • Alla
    Если вы их не приглашали, то как эти арабы оказались на вашей территории? Раз Белоруссия так сочувствует мигрантам...Кочанова назвала ...

Остров Свободы смягчает антиковидные требования для туристов

Остров Свободы смягчает антиковидные требования для туристов

С середины ноября Кубу можно будет посетить без прохождения теста на коронавирус. В настоящее время практически 90% населения прошло вакцинацию, поэтому местные власти решили смягчить антиковидные ограничения для туристов и путешественников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх