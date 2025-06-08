Дружбе конец: Трамп заявил, что его отношения с Маском, который пытался сгладить ситуацию, закончились, и предупредил миллиардера о «серьёзных последствиях»

Дональд Трамп заявил, что его отношения с Илоном Маском закончились, и предупредил о «серьёзных последствиях», если Маск будет финансировать американских демократов, баллотирующихся против республиканцев, которые голосуют за масштабный законопроект президента о налогах и расходах.
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