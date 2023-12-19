Врачи рассказали, как не отравиться в новогодние праздники

Причиной половины отравлений в январе является питание остатками несвежих новогодних блюд.Минский городской центр гигиены и эпидемиологии рассказал о том, как провести новогодние праздники, сохранив при этом бодрость и хорошее самочувствие.
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