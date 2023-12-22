Россияне назвали свои первые автомобили

Больше половины (57%) водителей получили свой первый опыт вождения за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественный автопром, выяснили страховая компания «Росгосстрах» и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод» в ходе опроса.