Дума города Владивостока утвердила корректировку городского бюджета, назначила дату дополнительных выборов депутата в Думу, приняла ходатайства о награждении почетным знаком «Семейная доблесть», сообщает PRIMPRESS.
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