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Царьград

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Ан-24 съехал с полосы в Хабаровском крае: никто не пострадал

Ан-24 съехал с полосы в Хабаровском крае: никто не пострадал

В Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации экстренных служб, все пассажиры остались невредимы, а возгорания удалось избежать.

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