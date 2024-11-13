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Курские новости

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На Курском направлении бойцы РФ выбили противника из большей части Плехово

На Курском направлении бойцы РФ выбили противника из большей части Плехово

По информации военкоров на утро 13 ноября, в Курской области группировка войск «Север» с тяжелыми боями продвигается в районе Новоивановки, продавливая плотную оборону противника и отражая многочисленные контратаки элитных частей ВСУ.

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