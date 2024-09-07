В Германии отреагировали на заявление Пентагона о дальнобойных ракетах для ВСУ

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России.
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