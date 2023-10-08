Россиян убеждают: Благодаря мигрантам вы живёте краше, а Москва расцветает 

Некоторые СМИ раздувают проблему мигрантов, хотя ничего экстраординарного в России не происходит. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох (в «святые девяностые» – замглавы ФМС), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».