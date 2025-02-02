В Красноярске ввели режим "черного неба"

В Красноярске введен режим «черного неба». Он продлится до 4 февраля. В связи с неблагоприятными метеоусловиями предприятиям предписано сократить выбросы, а жителям — меньше находиться на улице и ограничить использование автомобилей.
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