Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Минск 22 октября встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп заявил, что...
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым