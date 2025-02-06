«Известия»: цены на сливочное масло и яйца могут снизиться на 5%

Глава правительства России включил оба продукта в список социально значимых продуктов.Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 февраля подписал постановление, согласно которому куриные яйца и сливочное масло пополняют список социально значимых продовольственных товаров, что позволит снизить цены на эти категории товаров на 5%.