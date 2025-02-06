«Известия»: цены на сливочное масло и яйца могут снизиться на 5%

Глава правительства России включил оба продукта в список социально значимых продуктов.Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 февраля подписал постановление, согласно которому куриные яйца и сливочное масло пополняют список социально значимых продовольственных товаров, что позволит снизить цены на эти категории товаров на 5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию
- "Панические новости - "Путин ночью срочно приехал в Кремль": Объяснение дано прямо из кремлёвского пула
Свежие комментарии