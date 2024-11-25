Дожить до 150 лет: распорядок дня биохакеров и их стремление к долголетию Ольга ВайленкоВ последнее время понятие биохакинга стало набирать популярность, привлекая внимание людей, стремящихся не только продлить свою жизнь, но и улучшить её качество.