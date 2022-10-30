Военное обозрение

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Литва взяла на себя обязательства по бесплатному ремонту украинских самоходных гаубиц PzH 2000

Литва взяла на себя обязательства по бесплатному ремонту украинских самоходных гаубиц PzH 2000

Литва взяла на себя обязательства безвозмездно отремонтировать на своих мощностях самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, стоящие на вооружении ВСУ.

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