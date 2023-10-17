На Камчатке пепел от вулканов осыпается на поселки

В камчатском посёлке Ключи прошел пеплопад от извержения вулкана Безымянного. Занятия в школах поселка Ключи и Козыревск отменены, жителям рекомендовали не выходить на улицу, рассказал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.