На Камчатке пепел от вулканов осыпается на поселки

В камчатском посёлке Ключи прошел пеплопад от извержения вулкана Безымянного. Занятия в школах поселка Ключи и Козыревск отменены, жителям рекомендовали не выходить на улицу, рассказал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.
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