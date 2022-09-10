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Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Большинство сообщений, которые получает ОШ, информационного характера Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал журналистам, что в первый день голосования на выборах в столице нарушения не зафиксированы.

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