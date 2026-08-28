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Мировое обозрение

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США не одержали победу над Ираном, заявил Медведев

США не одержали победу над Ираном, заявил Медведев

Парадокс налицо: в Вашингтоне трубят о финале войны, а в Москве называют эти заявления блефом. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, на Фестивале новых медиа дал оценку, от которой американским стратегам вряд ли станет комфортно.

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