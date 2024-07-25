Юного калужанина оштрафовали за укус правоохранителя за палец

22-летний житель Тарусу, будучи в состоянии наркотического опьянения, укусил правоохранителя за палец и предстал за это перед судом22-летний житель Тарусу, будучи в состоянии наркотического опьянения, укусил правоохранителя за палец и предстал за это перед судом.
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