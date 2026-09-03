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Пронедра

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Почему ссора со свекровью нарушает пятую библейскую заповедь семейного устава

Почему ссора со свекровью нарушает пятую библейскую заповедь семейного устава

Протоиерей Бородин прокомментировал проблему семейных конфликтов между невестками и свекровями. Узнайте, почему ссоры с родителями супруга считаются нарушением пятой заповеди и как сохранить мир в семье.

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