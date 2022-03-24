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Сотни жителей Владивостока испытают весеннее отключение воды — дата и адреса

Сотни жителей Владивостока испытают весеннее отключение воды — дата и адреса

Уже с 03:00 6 апреля холодное водоснабжение будет остановлено в следующих точках города: Улица Академика Крушанова 1, 2, 3, 4, 5; Улица Академика Воронова 21; Улица Гагаринского 1, 11; Исторический переулок 2, 1, 5, 7, 9; Улица Мусоргского 32.

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