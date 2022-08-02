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Арктические инициативы и все, все, все…

Арктические инициативы и все, все, все…

Автор: Сергей Приводов / текст оригинальной статьи опубликован на портале inright.ru. У каждой уважающей себя федеральной службы в России существует пакет социальных программ, призванных показывать общественную полезность и значимость службы.

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