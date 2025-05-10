ЕС рассматривает возможность заблокировать "Северный поток – 2"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток – 2", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.
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