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Газета.ру

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Британка перепутала похмелье с симптомами сепсиса и оказалась в больнице

Британка перепутала похмелье с симптомами сепсиса и оказалась в больнице

Студентка из Великобритании Элль Блэк приняла опасные симптомы инфекции за обычное похмелье после вечеринки с друзьями и попала в больницу, пишет Mirror.

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