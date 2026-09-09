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Вечерний Новосибирск

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Рычаг тормоза пробил бедро 8-летнему велосипедисту в Новосибирске

Рычаг тормоза пробил бедро 8-летнему велосипедисту в Новосибирске

Сигнал о происшествии поступал на пульт Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Прибывшие на место спасатели обнаружили, что доставить пострадавшего до машины скорой помощи вместе с велосипедом невозможно.

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