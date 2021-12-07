Происшествия

7 подписчиков

В Томске сотрудники полиции установили подозреваемого в хищении имущества с предприятия

В ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило заявление о хищении имущества с территории одного из предприятий областного центра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх