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ВСУ хотят выводить войска из Курской области: главные новости СВО за 6 марта

ВСУ хотят выводить войска из Курской области: главные новости СВО за 6 марта

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В четверг, 6 марта, в ВСУ заявили о необходимости свернуть свои действия на курском направлении, на Западе объявили о бесполезности ракет Storm Shadow для Киева без разведданных США, а Бельгия отложила поставку Украине истребителей F16.

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