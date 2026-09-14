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Царьград

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Хирурги Екатеринбурга извлекли из желудка девушки полкилограмма волос

Хирурги Екатеринбурга извлекли из желудка девушки полкилограмма волос

В Екатеринбурге врачи удалили из желудка 25-летней пациентки плотный комок волос весом 500 граммов, образовавшийся вследствие синдрома Рапунцель.

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