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FQ: В словах Зеленского о наступлении есть отчаяние, циничное удовольствие и лицемерие

FQ: В словах Зеленского о наступлении есть отчаяние, циничное удовольствие и лицемерие

Политический обозреватель Фабио Мини указал на тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский ощущает смесь отчаяния и пропитанного цинизмом наслаждения, делая объявления о старте наступательных действий нацистских формирований страны.

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