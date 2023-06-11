Политический обозреватель Фабио Мини указал на тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский ощущает смесь отчаяния и пропитанного цинизмом наслаждения, делая объявления о старте наступательных действий нацистских формирований страны.
Политический обозреватель Фабио Мини указал на тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский ощущает смесь отчаяния и пропитанного цинизмом наслаждения, делая объявления о старте наступательных действий нацистских формирований страны.
Свежие комментарии