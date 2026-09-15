Косиняк-Камыш заявил о низкой готовности молодежи защищать Польшу

На пресс-конференции в Польше министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о низкой готовности молодежи защищать страну, а также обсудил с коллегой из Италии Гуидо Крозетто текущие меры по усилению обороны, включая контрактную службу и резервную подготовку.