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Сестра Ким Чен Ына осудила сообщения о неких оружейных сделках с РФ

Сестра Ким Чен Ына осудила сообщения о неких оружейных сделках с РФ

Сообщения о неких оружейных сделках между КНДР и РФ продолжают распространяться в Сети. Их прокомментировала сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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