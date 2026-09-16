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Учёные выделили речную сеть США для защиты пресноводного биоразнообразия

Учёные выделили речную сеть США для защиты пресноводного биоразнообразия

Исследователи определили сеть рек, ручьёв и связанных с ними водосборов, сохранение которой может поддержать пресноводное биоразнообразие США при изменении климата.

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