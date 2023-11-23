Ямал представил программу приема иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи

В рамках Всероссийского семинара-совещания министров государственной молодежной политики в Салехарде состоялась презентация региональных программ Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в марте будущего года.
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