Сенатор Городецкий не видит легитимности в прямых выборах мэра и склоняется к назначению

Сенатор Владимир Городецкий высказался в поддержку отмены прямых выборов мэров крупных городов. Экс-губернатор Новосибирской области и экс-мэр Новосибирска считает, что легитимности в прямых выборах глав муниципалитетов в последние годы мало.