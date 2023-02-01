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Сенатор Городецкий не видит легитимности в прямых выборах мэра и склоняется к назначению

Сенатор Городецкий не видит легитимности в прямых выборах мэра и склоняется к назначению

Сенатор Владимир Городецкий высказался в поддержку отмены прямых выборов мэров крупных городов. Экс-губернатор Новосибирской области и экс-мэр Новосибирска считает, что легитимности в прямых выборах глав муниципалитетов в последние годы мало.

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