Как я нахожу крупного судака: десять ключей к рельефу, глубине и повадкам хищника

Поиск трофейного судака для меня давно перестал быть простым везением. Это скорее разгадывание многослойного ребуса, где каждый фактор среды диктует свою логику, а рыба, словно капризный эксперт, оценивает, насколько точно я свела воедино все детали.
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