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В США пообещали "жестко реагировать" на слова о причастности к гибели Раиси

В США пообещали "жестко реагировать" на слова о причастности к гибели Раиси

Stringer/WANA via REUTERS ATTENTION EDITORS Власти США будут жестко реагировать в случае, если Тегеран обвинит Вашингтон в причастности к крушению вертолета, приведшему к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.

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