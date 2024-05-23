В США пообещали "жестко реагировать" на слова о причастности к гибели Раиси

Stringer/WANA via REUTERS ATTENTION EDITORS Власти США будут жестко реагировать в случае, если Тегеран обвинит Вашингтон в причастности к крушению вертолета, приведшему к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
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