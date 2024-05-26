Николай Азаров: Украинцы не так уж плохо жили при Януковиче

Интересно, а украинцы уже осознали, что не так уж и плохо, не так уж и несчастливо жили при правлении так называемой «злочинной влади»?! Что наше Правительство было не только последним легитимным, но и созидающим, заботящимся о народе, а не уничтожающим все вокруг себя?! Был мир, регионы не думали об отделении, тарифы практически не росли, мужчин не отлавливали на улицах как скот, не избивали средь бела дня толпой люди в военной и полицейской форме.