В Подмосковье полицейские обнаружили более 40 нелегальных мигрантов

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали более 40 нелегальных мигрантов, теперь они будут депортированы из России, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
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