Страна и люди
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Страна и люди

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В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

В Иркутской области очевидцы, заметившие запуск вражеских дронов из фуры, не думая об опасности, мгновенно среагировали — они залезли на автомобиль и, рискуя жизнью, попытались помешать вылету дронов-камикадзе, направленных на атаку военного аэродрома.

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Комментарии
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МВ
Медведев Вл Ник
Российский народ - не Советский народ. И это главная сейчас проблема!
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5 час.
Walery
А кто и как вылетевшие из фур дроны наводил на цели... конкретно на самолеты?   Дроны находились и взлетали в самой России... - при чём тут ВСУ?   А если завтра Таурус взлетит именно в РФ и ударит по цели ы РФ... это как понимать?  и ответка куда должна полететь - в хохландию или по ФРГ?
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3 час.
W
Walery
Ой.., это Вы о чем?   У нас в стране еще с 90-х столько чубайсят повыростало,  да еще плюс к ним десятки миллионов мигрантов и диаспоры. Это они как кроты нашу цивилизацию уничтожат... только дайте время.
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2 час.
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