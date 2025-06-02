В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

Walery

А кто и как вылетевшие из фур дроны наводил на цели... конкретно на самолеты? Дроны находились и взлетали в самой России... - при чём тут ВСУ? А если завтра Таурус взлетит именно в РФ и ударит по цели ы РФ... это как понимать? и ответка куда должна полететь - в хохландию или по ФРГ?