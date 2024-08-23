Алексей Лаврик: С Китаем нужно работать «вдолгую»

Китай все больше вторгается во все сферы, в том числе в отрасли автохимии и автокосметики. Насколько это сегодня серьезно? Об этом Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал Алексей Лаврик, основатель российского семейного бренда LAVR, который специализируется на производстве автохимии и автокосметики.