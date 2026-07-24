КСИР призвал население ближневосточных стран держаться подальше от объектов США Иранский КСИР предупредил население ближневосточных стран, где дислоцированы военнослу.
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КСИР призвал население ближневосточных стран держаться подальше от объектов США Иранский КСИР предупредил население ближневосточных стран, где дислоцированы военнослу.
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