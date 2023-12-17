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Глава ГШ Израиля Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников

Глава ГШ Израиля Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников

Руководитель ГШ израильских Вооружённых сил Герци Халеви указал на тот факт, что он ответственен за происшествие, в ходе которого убиты оказались трое пленённых боевыми группами действующей на территории Палестины организации ХАМАС граждан.

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