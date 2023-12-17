Глава ГШ Израиля Халеви взял на себя ответственность за гибель заложников

Руководитель ГШ израильских Вооружённых сил Герци Халеви указал на тот факт, что он ответственен за происшествие, в ходе которого убиты оказались трое пленённых боевыми группами действующей на территории Палестины организации ХАМАС граждан.
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