"Сиротопром" вышел на новый уровень. Теперь за русских детей взялись мигранты, которые оформляют опекунство для легализации собственного статуса в России.
"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей
Комментарии
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Ирина
Господи, мигрантам русских детей отдают!!! Докатились!!! Львова-Белова, вы свое место занимаете или только красуетесь в кресле уполномоченного по правам? В колокола надо бить, что творится в России! А то вывезут парочку детей из Украины и по всем каналам рассказывают, нахваливают, а то что творится с нашими детьми у вас под носом не видите!!!
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3 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Не дай Бог этим ослоебам детей отдавать! Они же все насильники-педофилы!
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1 час.
СХ
Сергей Хачатурян
Неужели не ясно, что мигранты берут опекунство над сиротами для плотских утех? Педофилия в средней Азии и в Азербайджане сильно развита ....кто разрешил чужеземцам отдавать сирот?! Опять Байден проклятый?!
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41 мин.
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