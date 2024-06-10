Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Сергей К
    Петр - менял Старых оставил в Москве.... Даже и сажать никого не надо Просто от них переехать...Путину настойчиво...
  • Сергей Хачатурян
    Неужели не ясно, что мигранты берут опекунство над сиротами для плотских утех? Педофилия в средней Азии и в Азербайдж..."Сиротопром" выше...
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    Поменяешь их, как же... Они, как клещи... Отодрать невозможно...Путину настойчиво...

"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей

"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей

"Сиротопром" вышел на новый уровень. Теперь за русских детей взялись мигранты, которые оформляют опекунство для легализации собственного статуса в России.

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Комментарии
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Ирина
Господи, мигрантам русских детей отдают!!! Докатились!!! Львова-Белова, вы свое место занимаете или только красуетесь в кресле уполномоченного по правам? В колокола надо бить, что творится в России! А то вывезут парочку детей из Украины и по всем каналам рассказывают, нахваливают, а то что творится с нашими детьми у вас под носом не видите!!!
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3 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Не дай Бог этим ослоебам детей отдавать! Они же все насильники-педофилы!
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1 час.
СХ
Сергей Хачатурян
Неужели не ясно, что мигранты берут опекунство над сиротами для плотских утех? Педофилия в средней Азии и в Азербайджане сильно развита ....кто разрешил чужеземцам отдавать сирот?! Опять Байден проклятый?!
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41 мин.

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