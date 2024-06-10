"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей

Ирина

Господи, мигрантам русских детей отдают!!! Докатились!!! Львова-Белова, вы свое место занимаете или только красуетесь в кресле уполномоченного по правам? В колокола надо бить, что творится в России! А то вывезут парочку детей из Украины и по всем каналам рассказывают, нахваливают, а то что творится с нашими детьми у вас под носом не видите!!!